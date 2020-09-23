В России за сутки умерли 150 человек с СOVID-19
За последние сутки в России скончались 150 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Зафиксировано 150 летальных исходов», — говорится в сообщении оперативного штаба.
С начала эпидемии в России скончались 19 799 заболевших коронавирусом. За это время наибольшее количество летальных случаев (5,1 тыс.) зафиксировали в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (2817) и Московская область (1298).
Также большое количество смертей среди заболевших COVID-19 наблюдается в Свердловской области (580) и Дагестане (564).
Всего с начала эпидемии в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 122 241 человека. По данным оперштаба, за сутки в стране выявили 6 431 новый случай заражения COVID-19.