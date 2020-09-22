Число смертей от COVID-19 за сутки обновило максимум с конца июля

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Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в России достигло 19 649. Об этом сообщили утром 22 сентября в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки от COVID-19 умерли 160 человек. Это наибольший показатель с 31 июля, тогда зафиксировали 161 летальный случай. Днем ранее власти сообщали о 71 смерти.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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