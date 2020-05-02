В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы

Группа заключенных напали на сотрудников Боливарианской национальной гвардии, охраняющих тюрьму в городе Гуанаре в Венесуэле. В результате погиб 41 человек и более 50 пострадали, сообщает El Nacional со ссылкой на полицию.

Министр по делам исправительных учреждений страны Ирис Варела отметила, что директор тюрьмы получил ножевое ранение в результате нападения заключенных. Помимо этого группа осужденных также пыталась прорваться за периметр колонии, но их застрелили.

Власти пытались пытались связаться с лидером осужденных, который командовал нападением на гвардейцев. В итоге после диалога заключенные вернулись в свои камеры.

В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных. Это произошло в результате землетрясения на острове Сулавеси. Представитель Минюста страны отмечал, что заключенные боялись, что пострадают от землетрясения. Они просили выпустить их, чтобы найти родственников, которые также могли пострадать. По данным министерства, большинство из сбежавших осужденных сидели в тюрьмах за торговлю наркотиками и коррупцию.