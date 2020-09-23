Названа основная опасность голосовых помощников

Пользователи ПК и смартфонов, использующие голосовые помощники, могут столкнуться с утечкой записей, которые были услышаны «случайно». Дело в том, что искусственный интеллект, распознающий речь, при активации, ожидая голосовую команду, слышит все, что происходит рядом, сказал агентству «Прайм» основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян. При этом большинство голосовых помощников передает часть аудиопотока на серверы компаний-разработчиков, отметил он.

Кроме того, записи, содержащие нераспознанные звуки, могут прослушивать асессоры — специалисты, занимающиеся оценкой поисковой выдачи, которые часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. "Особо «интересные» записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете», — предупредил Оганесян.

Он также отметил, что голосовые помощники на компьютере и в телефоне имеют доступ ко всем данным операционной системы.

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