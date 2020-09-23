В Москве нашлась пропавшая 12-летняя школьница

Пропавшая в центре Москвы 12-летняя школьница нашлась, сообщила мать девочки, дизайнер Надежда Славина в сторис в Instagram.

«Любимый, все хорошо, Диана нашлась», — сказала она, добавив, что девочку увезли к психологу, ее будет охранять полиция.

Москвичка рассказала, что ее дочь говорит о ней «жуткие вещи», хотя она, утверждает Славина, с ней не ругалась. «Самое страшное, что я попросила ее сделать, — это разобрать стиральную машину», — говорит мать школьницы.

На сайте Главного следственного управления Следственного комитета по столице сообщается, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.