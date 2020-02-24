В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку

Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консула России в Мексике Андрея Трояновского.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома», — передает агентство слова консула.

Ранее посольство России в Мексике сообщило о том, что в мексиканском штате Халиско пропала несовершеннолетняя россиянка. По данным местной прокуратуры, последний раз 15-летнюю девушку видели 17 февраля. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Евгения Ненашкина передает, что пропавшая девушка постоянно проживает с матерью в городе Гваделахар.