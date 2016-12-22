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Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении
Общество, 03:32
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Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Нью-Йорк отказалась выпустить из заключения Марка Дэвида Чепмена, осужденного за убийство Джона Леннона, одного из основателей и участников британской рок-группы The Beatles, сообщает AP со ссылкой на решение комиссии.

Агентство отмечает, что заседание комиссии прошло в минувшую среду, 22 августа, это уже десятый раз, когда Чемпен просит об условно-досрочном освобождении. Члены комиссии посчитали, что досрочное освобождение убийцы Леннона «было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества» и шло бы в разрез с тяжестью совершенного им преступления.

«Вы, по общему признанию, тщательно спланировали и совершили убийство всемирно известного человека без каких-либо причин, кроме как получить известность», — говорится в решении комиссии. Члены комиссии добавили, что в случае освобождения Чепмену будет грозить опасность, поскольку кто-нибудь может попытаться убить его чтобы прославиться.

В следующий раз Чепмен сможет просить об условно-досрочном освобождении в августе 2020 года.

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Джона Леннона застрелили возле его дома в Нью-Йорке в декабре 1980 году. Чепмен подождал, когда музыкант выйдет из дома, попросил у него автограф и выстрелил в него пять раз. Он не пытался скрыться с места преступления и не стал оказывать полицейским сопротивление при задержании.

На суде Чепмен заявил, что ранее уже собирался убить Леннона, но не стал этого делать. Убийство он объяснил желанием привлечь к себе внимание. Суд признал его вменяемым и приговорил к пожизненному заключению, разрешив попросить о досрочном освобождении через 20 лет. Прошение о помиловании он может подавать раз в два года, начиная с 2000-го года ему отказали уже 10 раз.

Теги: Джон Леннон , убийца , досрочное освобождение
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