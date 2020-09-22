Турецкие медики заявили о возможном «цунами» коронавируса в стране

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В Турецкой медицинской ассоциации (ТТВ) заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может значительно ухудшиться. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на итоги видеоконференции TTB.

В заявлении членов ТТВ говорится, что они предупреждали о риске увеличения количества заболевших в осенний период, если не принять соответствующие меры. Теперь, как утверждают эксперты, страну «ожидает цунами», так, как в период с сезонными заболеваниями она входит с высоким уровнем заражения.

Специалисты отмечают, что картина становится тревожной. По их мнению, ответственность за это несут турецкие власти, потому что они не своевременно приняли меры по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, эксперты обвинили власти в сокрытии фактов заболевания инфекцией.

В начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа говорил, что страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции. Тогда министр связывал рост заболеваемости с плохим соблюдением профилактических мер отдыхающими.