За сутки в Москве от коронавируса вылечился 1191 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 1191 пациент. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 239 126 человек.

Накануне оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 15 человек. Всего с начала пандемии в столице умерли 5084 заразившихся. Суточный прирост новых случаев в столице превысил 900 впервые с 23 июня.

По данным оперативного штаба на 21 сентября, в целом по России выявлено более 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, при этом вылечились только 2616 пациентов.