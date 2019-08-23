Почти 60% россиян заявили о подборе лекарств без консультации с врачом

Почти 60% россиян заявили о подборе лекарств без консультации с врачом

Около 60% россиян предпочитают не ходить ко врачам в случае заболевания и самостоятельно подбирают себе лекарства. Это следует из результатов опроса портала «Здоровье Mail.ru», исследование есть в распоряжении РБК.

По данным Mail.ru, более половины россиян (57%) подбирают лекарства самостоятельно, в поликлинику в случае плохого самочувствия идут менее трети респондентов (28%). Подавляющее большинство опрошенных (74%) отметили, что обращаются к врачам лишь в случае появления странных для них симптомов, а 31% хотя бы раз прибегали к помощи целителей или знахарей.

По данным исследования, 9% россиян добавляют к назначенному курсу лечения народные средства. Самыми популярными направлениями была названа фитотерапия (траволечение), к которой прибегают 22% респондентов, лечение продуктами пчеловодства (14%), мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%).

Большинство (62%) опрошенных употребляют биоактивные добавки, в том числе мумие, средства для похудания и пр. По данным сервиса «Все аптеки», средняя цена на самые популярные БАДы начинается от 600 руб. за упаковку: «Индинол» стоит порядка 2 тыс. руб, «Солгар» — 1250 руб. Популярностью пользуются и оздоровительные предметы, которые приобретают 46% россиян: согревающие пояса из шерсти, браслеты из меди, биомагниты и пр.