Дипломаты напомнили требования для прилета белорусов в Россию

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Белорусам, которые будут прибывать в Россию через воздушные пункты пропуска, понадобится документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19, и самодекларация о состоянии здоровья, говорится в сообщении посольства Белоруссии в России.

Ограничения на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска сняты для граждан Белоруссии и тех, кто имеет право на постоянное проживание в республике. Тест нужно сделать методом ПЦР не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. Самодекларация должна содержать описание возможных контактов с зараженными коронавирусом и перенесенных заболеваниях.

Ограничения на въезд граждан Белоруссии в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом пока сохраняются. Пересечь границу России и Белоруссии можно с разрешением МИДа, в случае болезни или смерти близкого родственника, по приглашению на лечение. Также въезд разрешен, если на территории государства проживает несовершеннолетний ребенок или супруг.

С понедельник, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Первое время рейсы будут проводиться один раз в неделю в столицы стран: Минск, Нурсултан, Бишкек. Также с 27 сентября Россия возобновляет регулярные рейсы в Южную Корею. К этому дню полёты из России будут возможны в 11 стран. Ранее правительство России возобновило ависообщение с в Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и на Мальдивскими островами.