Режиссер Попогребский сообщил о попадании в больницу из-за травмы головы

Алексей Попогребский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Режиссер Алексей Попогребский в беседе с РБК сообщил, что попал в московскую больницу из-за ушиба.

«Был ушиб — зашили, я в тот же день вернулся домой. Бытовая штука, ничего интересного», — заявил Попогребский.

Ранее «Комсомольская правда» без ссылок на источники сообщала, что Попогребского доставили в реанимацию 36-й городской больницы в Москве с пробитой головой. По данным издания, травмы он получил при падении в состоянии алкогольного обвинения.

В разговоре с РБК Попогребский отказался назвать причину травмы, добавив, что это произошло давно.