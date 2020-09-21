Общество , 21 сен, 18:27
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Режиссер Попогребский сообщил о попадании в больницу из-за травмы головы
Алексей Попогребский
Режиссер Алексей Попогребский в беседе с РБК сообщил, что попал в московскую больницу из-за ушиба.
«Был ушиб — зашили, я в тот же день вернулся домой. Бытовая штука, ничего интересного», — заявил Попогребский.
Ранее «Комсомольская правда» без ссылок на источники сообщала, что Попогребского доставили в реанимацию 36-й городской больницы в Москве с пробитой головой. По данным издания, травмы он получил при падении в состоянии алкогольного обвинения.
В разговоре с РБК Попогребский отказался назвать причину травмы, добавив, что это произошло давно.