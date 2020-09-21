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СК завел уголовное дело из-за отравлений в школе в новгородском Шимске

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет завел уголовное дело после массового отравления школьников в городе Шимске Новгородской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК.

Уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверки по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, с 1 по 8 сентября из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил со стороны компании, оказывающей услуги по организации питания, множество учащихся средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.И. Горева в Шимске отравились. В рамках расследования дела правоохранительные органы дадут оценку действиям всех должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность и контроль качества питания детей.

РБК направил запрос в администрацию школы имени Героя Советского Союза А.И. Горева города Шимска.

По данным газеты «Новгород», 8 сентября в школе им. Горева был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учеников. У них наблюдались схожие с ОРВИ симптомы, а также рвота и диарея. Коронавирус у школьников не обнаружили, но выявили риновирус и кишечную инфекции.

Через два дня врачи подтвердили, что заболели 59 учеников и два работника пищеблока. Двух школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде. Врачи оценивают их состояние как стабильное и удовлетворительное.

В школе ввели недельный карантин, учебный процесс перешел в дистанционный формат, пишет газета.

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Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой были выявлены нарушения на пищеблоке. В Управлении Роспотребнадзора по Новгородской области 10 сентября сообщили о нарушениях правил хранения кухонного инвентаря, температуры хранения сливочного масла и сыра, передавало информационное агентство «Великий Новгород».

школа отравление Новгородская область Следственный комитет России новости
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