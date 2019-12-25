В Ленинградской области восемь школьников отравились конфетами

В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области восемь школьников обратились за медицинской помощью после употребления конфет. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

Пострадавшими являются ученики шестого класса — пятеро мальчиков и три девочки. В связи с инцидентом началась проверка, следователи СК опрашивают в школе всех заинтересованных лиц.

47news со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в приемный покой Токсовской больницы доставили семерых 12-летних школьников. Троих направили на амбулаторное лечение, а четверых перевели во Всеволожскую больницу, отмечает издание. По его данным, медики диагностировали отравление неизвестным веществом. Об этом также сообщал источник ТАСС.





