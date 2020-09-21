В Индии десять человек погибли при обрушении жилого дома

В индийском городе Бхиванди десять человек погибли из-за обрушения трехэтажного дома. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации канала, под завалами оказались 25 человек. Предварительно, 31 человека удалось спасти. Местные жители помогали после инцидента и смогли спасти по меньшей мере 20 человек.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Как пишет NDTV, это здание было построено 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.