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Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»

Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».

Он выразил недоумение тем, что в государстве действуют 11 силовых органов, около трех прокуратур и всего восемь венерологических диспансеров. Червоненко также обратил внимание на проблемы в психиатрии и рост числа больных туберкулезом.

«Это планомерное уничтожение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму (невосприимчивость к применяемым препаратам, — РБК)», — пояснил экс-министр.

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Указывая на негативную ситуацию с психическими заболеваниями, он сообщил, что на Украине статистика по самоубийствам не идет ни в какое сравнение со статистикой по коронавирусу. Кроме того, из-за сокращения финансирования психически больных людей не госпитализируют, а оставляют на амбулаторном лечении, где они могут представлять опасность для окружающих.

«Когда бог хочет наказать, он забирает разум. Но эти твари, они за деньги продадут нацию», — заявил Червоненко, характеризуя власть, виновную, по его мнению, в проблемах с медициной в стране.

В мае министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что начатая медицинская реформа из-за дефицита финансирования приведет к массовому закрытию больниц и увольнению персонала. «Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению. Начнется стремительное распространение таких болезней, как туберкулез», — предупреждал министр.

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Степанов также указывал, что финансирование психиатрических больниц на Украине в 2020 году сократили наполовину по сравнению с 2019-ым.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у его страны во время начала пандемии коронавируса не было возможностей для создания своей вакцины от нового заболевания. «У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки — технического оборудования науки медицинской тоже нет», — уточнял он.

Тогда президент заявил, что на Украине успели появится несколько предприятий, готовых массово производить вакцину. Позже, 15 сентября Зеленский поручил создать условия для разработки собственных вакцин, чтобы преодолеть зависимость Украины от импорта лекарственных препаратов.

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