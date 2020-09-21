Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»

Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».

Он выразил недоумение тем, что в государстве действуют 11 силовых органов, около трех прокуратур и всего восемь венерологических диспансеров. Червоненко также обратил внимание на проблемы в психиатрии и рост числа больных туберкулезом.

«Это планомерное уничтожение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму (невосприимчивость к применяемым препаратам, — РБК)», — пояснил экс-министр.

Указывая на негативную ситуацию с психическими заболеваниями, он сообщил, что на Украине статистика по самоубийствам не идет ни в какое сравнение со статистикой по коронавирусу. Кроме того, из-за сокращения финансирования психически больных людей не госпитализируют, а оставляют на амбулаторном лечении, где они могут представлять опасность для окружающих.