Россия закрыла программу вывозных рейсов

Россия остановила с 21 сентября реализацию программы вывозных рейсов, которые проводились для возвращения россиян на родину из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса. О соответствующем решении сообщал оперативный штаб.

Закрытие программы связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами.

Оперативный штаб уточнял, что в качестве альтернативы вывозным рейсам на коммерческой основе могут использовать самолеты, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских или транзитных рейсов.

В марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 августа российские власти начали постепенного восстанавливать его. К 27 сентября из России можно будет улететь в 11 стран. Пока открыты регулярные полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и на Мальдивские острова.