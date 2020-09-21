В Турции микроавтобус насмерть сбил туристку из России

В турецкой провинции Анталья в ДТП с микроавтобусом погибла 65-летняя россиянка Татьяна Токарева. Об этом сообщает издание Milliyet.

Водитель микроавтобуса наехал на женщину, когда неудачно пытался сдать назад. Как отмечает издание, погибшая находилась спиной к машине и не видела ее. Прибывшие на место медики констатировали смерть туристки.

В личных вещах россиянки не было документов, удостоверяющих личность. Жертву идентифицировали с помощью браслета отеля, бывшего на ее руке.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Полиция задержала водителя микроавтобуса.