Российские военные нашли в районе Голанских высот советский танк Т-34

В районе Голанских высот сотрудники российской военной полиции откопали советский танк Т-34 и отреставрировали его. Об этом заявил командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев, который занимался восстановлением Т-34, передает «РИА Новости».

Танк Т-34 (Фото: Константин Мачульский / ТАСС)

По его словам, танк был найден у линии разграничения между Израилем и Сирией, где военные полицейские оборудовали пост наблюдения. Нумахаджиев рассказал, что Т-34 закопали по башню в 1973 году.​ «Привели в надлежащий вид знамя Победы и сам танк Победы», — резюмировал Нумахаджиев.

В 2018 году на границе Сирии и Израиля вновь начали работать патрули миротворцев ООН. Российская военная полиция в свою очередь выставляет наблюдательные посты вдоль сирийской границы.