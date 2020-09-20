В Москве запретили мотоциклистам ездить ночью у Патриарших прудов
Центр организации дорожного движения ввел новые правила проезда для мотоциклистов в районе Патриарших прудов после многочисленных жалоб от местных жителей. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.
«Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время», — сказано в сообщении.
РБК направил запрос в пресс-службу ЦОДД.
Такое ограничение вводится впервые. В ведомстве также уточнили, что в дневное и вечернее время мотоциклисты могут ездить в районе Патриарших прудов свободно.