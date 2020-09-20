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В Москве запретили мотоциклистам ездить ночью у Патриарших прудов

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения ввел новые правила проезда для мотоциклистов в районе Патриарших прудов после многочисленных жалоб от местных жителей. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

«Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦОДД.

Такое ограничение вводится впервые. В ведомстве также уточнили, что в дневное и вечернее время мотоциклисты могут ездить в районе Патриарших прудов свободно.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Патриаршие пруды неоднократно становились местом конфликта из-за жалоб местных жителей из-за шума и мусора. Так, в июле 2016 года после жалоб местные рестораны и кафе приняли решение закрываться после 23:00. Согласие сократить рабочее время заведений дали сами предприниматели.

Патриаршие пруды мотоциклы
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