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Правительство освободило автомобили для перевозки инвалидов от НДС

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес автомобили для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, освободив от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление размещено на сайте правительства страны.

Речь идет о легковых машинах, оснащенных подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. Уточняется, что в документах на машину должны присутствовать соответствующие записи.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах», — говорится в сообщении правительства.

Помимо автомобилей для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, входят медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения и медицинские товары для борьбы с COVID-19.

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