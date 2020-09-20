Правительство освободило автомобили для перевозки инвалидов от НДС

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес автомобили для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, освободив от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление размещено на сайте правительства страны.

Речь идет о легковых машинах, оснащенных подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. Уточняется, что в документах на машину должны присутствовать соответствующие записи.

«Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах», — говорится в сообщении правительства.

Помимо автомобилей для перевозки инвалидов в перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, входят медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения и медицинские товары для борьбы с COVID-19.