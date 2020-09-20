Четыре человека получили ранения в ходе нападения в британском Плимуте

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в британском городе Плимут. Об этом сообщила полиция графств Девон и Корнуолл в Twitter.

Согласно сообщению, информация об инциденте поступила в полицию около 22:00 в субботу, 19 сентября (00:00 мск 20 сентября). Телеканал Sky News уточняет, что нападение произошло у местного паба.

«Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения», -. отметили в полиции, добавив, что пострадавших госпитализировали в больницу Derriford.

Подозреваемому в покушении на убийство удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его удалось задержать на окраине города Эксетер. Им оказался мужчина старше 50 лет. Полиция продолжает расследование.

В начале сентября несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в британском Бирмингеме.