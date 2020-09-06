В Бирмингеме несколько человек получили ножевые ранения

Фото: Jacob King / PA / AP

В британском Бирмингеме несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс.

Согласно сообщению, информация о вооруженном нападении в центре Бирмингема поступила около 0:30 (2:30 мск) 6 сентября. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Вскоре в этом же районе было зафиксировано еще несколько случаев нападения.

«Нам известно о большом количестве раненых, но в настоящий момент мы не можем сказать, сколько их и насколько все серьезно», — подчеркнули в полиции, добавив, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить все обстоятельства нападения. В городе перекрыли ряд дорог и установили кордоны, увеличили число полицейских в районе.

Полиция графства Уэст-Мидлендс рекомендовала местным жителям сохранять спокойствие и бдительность, а также держаться подальше от места, где произошел ряд нападений.