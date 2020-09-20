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Политика ,  
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Трамп анонсировал выдвижение женщины кандидатом в судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время определится с подходящей кандидатурой на должность судьи Верховного суда, кандидатом в судьи, скорее всего, станет женщина, сообщает CNN.

«Если бы кто-то спросил меня сейчас, я сказал бы, что на первом месте была бы женщина [среди кандидатов]», — сказал Трамп. Он пообещал выбрать претендента «на следующей недели».

В списке порядка 45 возможных кандидатур, при этом у него есть шорт-лист, сказал американский лидер.

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В пятницу Трамп назвал Эми Кони Барретт и Барбару Лагоа потенциальными кандидатами в судьи. Обе придерживаются консервативных взглядов, Лагоа — с кубинскими корнями. Она — первая женщина латиноамериканского происхождения, ставшая судьей Верховного суда штата Флорида. Если президент выберет ее кандидатуру, а сенат утвердит, Лагоа станет вторым представителем латиноамериканцев, когда-либо работавшим в высшем суде страны.

Место судьи Верховного суда стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Судья умерла от рака в пятницу. Она стала второй по счету женщиной в истории США, назначенной судьей ВС. В этой должности она пробыла более 25 лет. Американский президент назвал Гинзбург замечательной женщиной, которая прожила отличную жизнь.

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