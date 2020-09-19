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Малый ракетный корабль «Грайворон» впервые вышел в море

Новейший малый ракетный корабль &laquo;Грайворон&raquo;
Новейший малый ракетный корабль «Грайворон» (Фото: Минобороны РФ)

Экипаж малого ракетного корабля «Грайворон» проекта «Буян-М» Черноморского флота вышел в открытое море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщает Министерство обороны России.

«В ходе выполнения плана ЗХИ на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля», — говорится в сообщении.

После завершения ходовых испытаний судостроители и экипаж проведут проверку корабельных систем, устройств и механизмов, после чего будет начата подготовка к следующему этапу государственных испытаний.

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Фото:Минобороны РФ

Малый ракетный корабль «Грайворон» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения проекта 21631. Корабль построен на Зеленодольском заводе имени Горького наряду с кораблями «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Град». В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» уже несут службу в составе ВМФ России. 

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