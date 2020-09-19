Актера Юрия Назарова выписали из больницы

Юрий Назаров (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Народного артиста России Юрия Назарова, которому ранее диагностировали двустороннее воспаление легких и коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила его дочь Татьяна Назарова.

«Выписали. Он дома. Теперь он на карантине две недели безвылазно. Он настоящий мужчина — в жизни не признает, если у него что-то не так», — заявила она.

О том, что артист попал в реанимацию 52-й больницы Москвы с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19, его дочь рассказала 8 сентября.

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1960 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Театра им. Ленинского комсомола в Москве. В 1963 году перешел в московский Театр-студию киноактера (ныне — Государственный театр киноактера), где проработал больше 30 лет.