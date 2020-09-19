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СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух детей в Рыбинске

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному за убийство и изнасилование двух сестер в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера)», — сказала Петренко.

В СК добавили, что следствие будет просить суд заключить обвиняемого под стражу.

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Накануне в Управлении МВД России по Ярославской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске. Позже СК опубликовал видеозапись задержания мужчины, в котором он говорил, что выпил и убил девочек.

Силовики установили, что мужчина был сожителем матери девочек. В 2010 году мужчина уже был судим за изнасилование и надругательство над телами умерших. В тюрьме мужчина находился до декабря 2019 года.

Следственный комитет России Рыбинск убийство ребенка
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