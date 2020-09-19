СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух детей в Рыбинске

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному за убийство и изнасилование двух сестер в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера)», — сказала Петренко.

В СК добавили, что следствие будет просить суд заключить обвиняемого под стражу.

Накануне в Управлении МВД России по Ярославской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске. Позже СК опубликовал видеозапись задержания мужчины, в котором он говорил, что выпил и убил девочек.