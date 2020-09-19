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Женщина и ее шестилетний ребенок погибли при пожаре в Красноярске

В Красноярске в результате пожара в жилом доме погибли женщина и ее шестилетняя дочь. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Согласно сообщению, пожар произошел в частном жилом доме в Ленинском районе города. Тела двух погибших были обнаружены утром 19 сентября в ходе ликвидации возгорания, еще двое человек пострадали.

«Мужчина и 17-летняя дочь доставлены в больницу», — добавили в главке.

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Фото:24.mchs.gov.ru

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они рассматривают разные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки. После проведения проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Красноярск пожар гибель женщина ребенок
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