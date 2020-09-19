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Парламент Перу проголосовал против импичмента президента

Конгресс (однопалатный парламент) Перу проголосовал против импичмента президента страны Мартина Вискарры. Об этом пишет местное агентство Andina.

Согласно сообщению, против процедуры проголосовали 78 депутатов, за — 32, а воздержались 15 человек. Согласно регламенту Конгресса, для одобрения отставки необходимо было собрать не менее 87 голосов.

«Сейчас не время для импичмента, который добавил бы еще больше проблем к трагедии, в которой мы живем [пандемии коронавируса]», — заявил депутат Франсиско Сагасти, передает Associated Press.

Резолюция о начале процесса импичмента Вискарры была внесена после того, как были опубликованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с певцом Ричардом Свингом. Авторы резолюции отмечают, что глава государства препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела против артиста. Ранее депутаты требовали начать проверку, поскольку заподозрили, что Минкультуры Перу заключило контракт со Свингом, нарушив действующие нормы.

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Перу импичмент парламент президент
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