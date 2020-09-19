Конгресс (однопалатный парламент) Перу проголосовал против импичмента президента страны Мартина Вискарры. Об этом пишет местное агентство Andina.

Согласно сообщению, против процедуры проголосовали 78 депутатов, за — 32, а воздержались 15 человек. Согласно регламенту Конгресса, для одобрения отставки необходимо было собрать не менее 87 голосов.

«Сейчас не время для импичмента, который добавил бы еще больше проблем к трагедии, в которой мы живем [пандемии коронавируса]», — заявил депутат Франсиско Сагасти, передает Associated Press.

Резолюция о начале процесса импичмента Вискарры была внесена после того, как были опубликованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с певцом Ричардом Свингом. Авторы резолюции отмечают, что глава государства препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела против артиста. Ранее депутаты требовали начать проверку, поскольку заподозрили, что Минкультуры Перу заключило контракт со Свингом, нарушив действующие нормы.

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