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Парламент Перу проголосовал за импичмент президента

Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял проект резолюции, согласно которой от своей должности президента страны отстраняется Мартин Вискарра. Об этом пишет агентство Andina.

По информации агентства, за предложение проголосовали 65 депутатов, против — 36, а воздержались 24 человека. Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать дальше свой пост из-за «моральной неспособности». Для одобрения отставки необходимо было собрат от 52 голосов. Вискарра должен появится на пленарной сессии парламента 14 сентября.

Авторы резолюции отмечают, что президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге. Депутаты потребовали начать проверку, так как заподозрили, что Минкульт страны заключило контракт с артистом (настоящее имя Ричард Сиснерос), нарушив действующие нормы.

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Резолюция о начала процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с Сиснеросом, однако ранее они отрицал этот факт.

Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против него был запущен процесс импичмента. До новой должности Вискарра, с 2016 года, занимал пост первого вице-президента.

Президентские и парламентские выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года.

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Теги: импичмент, Перу, Президент России
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