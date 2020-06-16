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Верховный суд США запретил дискриминацию ЛГБТ на работе

Верховный суд США постановил, что закон о запрете дискриминации на рабочем месте 1964 года защищает также членов ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Судьи согласились, что закон 1964 года запрещает не только дискриминацию по половому признаку, но и по признаку сексуальной ориентации.

Это постановление суда стало одной из наиболее значительных побед ЛГБТ- движения, отмечает NYT. В пользу решения выступили и судьи-консерваторы, говорится в публикации.

Администрация Трампа запретила размещать ЛГБТ-флаги на посольствах США
Общество

После инаугурации президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома пропали страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, гражданским правам, а также изменению климата и здравоохранению. The Washington Post отмечала, что также с сайта администрации президента удалили доклад американского Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации.

В июне прошлого года администрация Трампа запретила размещать радужные флаги в честь месяца гордости (прайда), отмечаемого ЛГБТ-сообществом, на официальных флагштоках зданий своих посольств в мире.

Теги: ЛГБТ, США, дискриминация
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