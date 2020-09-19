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В Париже задержали мужчину за попытку взобраться на башню Монпарнас

Парижская полиция задержала мужчину, который пытался забраться без альпинистского снаряжения на небоскреб высотой в 210 метров Монпарнас. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Согласно данным радиостанции, когда к небоскребу подъехала команда пожарных-спасателей, мужчина находился на полпути к вершине. К нарушителю спасатели спустились на веревке, а затем передали его полицейским.

Источники радиостанции из полиции заявили, что задержанный является поляком, который представился туристом.

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Башня Монпарнас — самый высокий небоскреб в Париже. Последняя успешная попытка забраться на здание было в 2004 году. Тогда французский «человек-паук» Ален Робер за 45 минут смог взобраться на башню.

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