Общество , 19 сен, 04:48
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В Париже задержали мужчину за попытку взобраться на башню Монпарнас
Парижская полиция задержала мужчину, который пытался забраться без альпинистского снаряжения на небоскреб высотой в 210 метров Монпарнас. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Согласно данным радиостанции, когда к небоскребу подъехала команда пожарных-спасателей, мужчина находился на полпути к вершине. К нарушителю спасатели спустились на веревке, а затем передали его полицейским.
Источники радиостанции из полиции заявили, что задержанный является поляком, который представился туристом.
Башня Монпарнас — самый высокий небоскреб в Париже. Последняя успешная попытка забраться на здание было в 2004 году. Тогда французский «человек-паук» Ален Робер за 45 минут смог взобраться на башню.