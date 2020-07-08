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В Москве одобрили проект строительства небоскреба высотой 200 м

Согласно проекту, башня на Пресне общей площадью около 60 тыс. кв. м будет иметь сложную скульптурную форму, а на ее верхушке оборудуют смотровую площадку
Проект строительства Центра международной торговли
Проект строительства Центра международной торговли (Фото: archsovet.msk.ru)

Архитектурный совет Москвы одобрил представленный ему проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). В его состав войдет башня высотой 200 м, говорится в сообщении Архсовета.

Согласно проекту, башня общей площадью около 60 тыс. кв. м будет иметь сложную скульптурную форму кристалла, на ее верхушке будет размещена смотровая площадка, на нижних этажах — кафе и магазины, а основные площади займут офисы.

Офисным центром станет и второе здание — высотой 57 м и площадью 13 тыс. кв. м.

«Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города», — пояснил создатель проекта, архитектор Сергей Чобан.

Постройку планируется начать в 2021 году и завершить в течение десяти лет.

О том, что в ЦМТ может появиться башня высотой 200 м, газета «Ведомости» сообщила в январе 2019 года, после того как проект реконструкции комплекса был представлен на публичных слушаниях. Издание отмечало, что такая башня будет выше некоторых небоскребов в расположенном рядом «Москва-Сити». Например, высота небоскреба «IQ-квартал» не превышает 180 м.

Крупнейшим акционером ПАО ЦМТ является Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которой принадлежит 54,95% обыкновенных акций компании.  

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, небоскреб, Центр международной торговли
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