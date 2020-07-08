В Москве одобрили проект строительства небоскреба высотой 200 м
Архитектурный совет Москвы одобрил представленный ему проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). В его состав войдет башня высотой 200 м, говорится в сообщении Архсовета.
Согласно проекту, башня общей площадью около 60 тыс. кв. м будет иметь сложную скульптурную форму кристалла, на ее верхушке будет размещена смотровая площадка, на нижних этажах — кафе и магазины, а основные площади займут офисы.
Офисным центром станет и второе здание — высотой 57 м и площадью 13 тыс. кв. м.
«Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города», — пояснил создатель проекта, архитектор Сергей Чобан.
Постройку планируется начать в 2021 году и завершить в течение десяти лет.