В Москве одобрили проект строительства небоскреба высотой 200 м

Согласно проекту, башня на Пресне общей площадью около 60 тыс. кв. м будет иметь сложную скульптурную форму, а на ее верхушке оборудуют смотровую площадку

Проект строительства Центра международной торговли (Фото: archsovet.msk.ru)

Архитектурный совет Москвы одобрил представленный ему проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). В его состав войдет башня высотой 200 м, говорится в сообщении Архсовета.

Согласно проекту, башня общей площадью около 60 тыс. кв. м будет иметь сложную скульптурную форму кристалла, на ее верхушке будет размещена смотровая площадка, на нижних этажах — кафе и магазины, а основные площади займут офисы.

Офисным центром станет и второе здание — высотой 57 м и площадью 13 тыс. кв. м.

«Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города», — пояснил создатель проекта, архитектор Сергей Чобан.

Постройку планируется начать в 2021 году и завершить в течение десяти лет.