В Атлантике образовался тропический шторм «Бета»

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Бета». Об этом сказано на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным центра, скорость порывов ветра в пределах шторма достигает 18 м/с. «Бета» находится примерно в 45 км к северо-востоку от мексиканского города Тампико и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч. На сайте сказано, что шторм в час ночи в понедельник приблизиться к западному побережью Мексиканского залива.

В ведомстве утверждают, что «Бета» может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни. Это случится, если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с и более.

Ранее в США из-за урагана Салли на юго-восточном побережье страны около полумиллиона жителей остались без электричества. Кроме того, были затоплены улицы многих городов в Алабаме и Флориде, так как за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков. Известно об одном погибшем, еще один пропал без вести.