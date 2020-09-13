Правительство Израиля решило ввести трехнедельный карантин из-за COVID-19

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Правительство Израиля приняло решение вернуть карантин для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает Kan со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что временная изоляция продлится не менее трех недель. Ограничения начнут действовать в канун праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года, празднование которого начнется в

пятницу,18 сентября, и сохранятся минимум до конца праздника Суккот, который в этом году приходится на 2-9 октября.

«Есть вероятность, что карантин продлится более трех недель», — сказал Нетаньяху.

Большинству израильтян можно будет выходить из дома на расстояние не более 500 метров. В пятницу закроются школы, перестанут работать рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны. Однако жителям разрешат заниматься индивидуальными видами спорта. Молитвы будут ограничены.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Власти Израиля ранее объявили в стране полный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на время иудейского праздника Песах, он действовал с 7 по 10 апреля. Власти пошли на такой шаг после того, как вспышка заболеваемости COVID-19 пришлась на празднование праздника Пурим в марте.

В Израиле на данный момент выявлено более 153,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 тыс. человек.