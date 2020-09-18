Мошенники похитили у Эдгарда Запашного с помощью мессенджера 50 тыс. руб.

Эдгард Запашный (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Несколько месяцев назад в полицию обратился народный артист России, сообщив, что стал жертвой мошенников в популярном мессенджере. Об этом сообщает МВД по Москве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, артистом является директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Как сообщили в МВД, артисту написал человек, у которого на аватарке стояла фотография знакомого Запашного. Мошенник, сославшись на временные финансовые затруднения, попросил у него в долг 50 тыс. руб. Запашный перечислил требуемую сумму, однако впоследствии понял, что его обманули.

Вскоре было установлено, что этот случай не единственный. В течение полугода в отдел МВД по району Щукино поступило несколько таких заявлений. Мошенники писали медийным личностям, маскируясь под людей из ближайшего окружения потенциальных жертв, с просьбой перечислить им в долг сумму в размере от 50 до 550 тыс. руб.

Как передает агентство «Интерфакс», Запашный сообщил на своей странице в Instagram, что мошенники обратились к нему через WhatsApp с якобы второго номера известного бойца UFC Алексея Олейника. «Написал [мошенник] по WhatsApp с номера, которого у меня нет. Стиль общения был очень сильно похож на Олейника, такие слова употреблял, свойственные ему», — сказал артист на видеозаписи.

В результате оперативного розыска полиция задержала троих подозреваемых из Санкт-Петербурга и Владикавказа. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы).