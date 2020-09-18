В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В «Справедливой России» придумали аналог «подъемных» — денег, которые выплачивали молодым специалистам в Советском Союзе для обустройства на новом месте работы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. В разработанном эсэрами законопроекте вводится студенческий капитал — 500 тыс. руб. для студентов вузов и 250 тыс. руб. для выпускников колледжей и техникумов.

Эти средства, по задумке авторов, будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, но право на студенческий капитал эсэры предложили предоставить только студентам очной формы обучения, которые получают высшее образование в первый раз.

Использовать студенческий капитал можно будет только после выпуска из учебного заведения, да и то на ограниченные цели: аренду жилья, открытие своего дела или проезд к месту новой работы.

Ранее в сентябре уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести аналог материнского капитала, предназначенный для детей-сирот. «Стоит обратиться в Госдуму и принять закон о детдомовском капитале. Каждый ребенок, который выходит из детского дома, также это могут быть и дети из приемных семей, смогут иметь право на определенную сумму денег», — предложил Титов.



При этом капитал для детей-сирот можно будет потратить только на реализацию конкретных целей, например, на покупку жилья или обучение. Кроме того, уполномоченный предложил разрешить тратить определенную часть из этого капитала на текущие траты.

