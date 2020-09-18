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В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В «Справедливой России» придумали аналог «подъемных» — денег, которые выплачивали молодым специалистам в Советском Союзе для обустройства на новом месте работы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. В разработанном эсэрами законопроекте вводится студенческий капитал — 500 тыс. руб. для студентов вузов и 250 тыс. руб. для выпускников колледжей и техникумов.

Эти средства, по задумке авторов, будут поступать на специальный счет, который открывается после поступления в учебное заведение. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, но право на студенческий капитал эсэры предложили предоставить только студентам очной формы обучения, которые получают высшее образование в первый раз.

Использовать студенческий капитал можно будет только после выпуска из учебного заведения, да и то на ограниченные цели: аренду жилья, открытие своего дела или проезд к месту новой работы.

Титов предложил ввести аналог материнского капитала для детей-сирот
Общество
Борис Титов

Ранее в сентябре уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести аналог материнского капитала, предназначенный для детей-сирот. «Стоит обратиться в Госдуму и принять закон о детдомовском капитале. Каждый ребенок, который выходит из детского дома, также это могут быть и дети из приемных семей, смогут иметь право на определенную сумму денег», — предложил Титов.

При этом капитал для детей-сирот можно будет потратить только на реализацию конкретных целей, например, на покупку жилья или обучение. Кроме того, уполномоченный предложил разрешить тратить определенную часть из этого капитала на текущие траты.
 

студенты бедность капитал
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