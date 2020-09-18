В Гидрометцентре назвали сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию

Бабье лето придет в Центральный федеральный округ России после непродолжительного похолодания. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура», — сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу, температурный фон существенно не изменится.

Вероятность выпадения осадков в воскресенье небольшая. Синоптик уточнил, что давление начнет подниматься в понедельник.

Согласно прогнозу, повышение температуры до 15-18 градусов ожидается со вторника. Синоптик спрогнозировал, что в среду и четверг температура повысится до 20 градусов тепла. Вильфанд отметил, что такая ситуация ожидается во всем Центральном федеральном округе.