Госдума прекратила полномочия Александра Карелина из-за перехода в Совфед

Александр Карелин (Фото: duma.gov.ru)

Профильная комиссия Госдумы досрочно прекратила полномочия депутата «Единой России» Александра Карелина. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента.

В документе сказано, что полномочия депутата досрочно прекращаются в связи с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий. Причиной этого стал его избрание на должность депутата Законодательного Собрания Новосибирской области.

О том, что Карелин уйдет из Госдумы РБК со ссылкой на источники в верхней палате парламента сообщал в конце июля. Собеседники РБК говорили, что он перейдет в Совет Федерации, где на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

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