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В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой

В Кемеровской области в Новокузнецке неизвестные напали на водителя скорой помощи, пока его бригада была на вызове. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, передает «РИА Новости».

«Мужчина, 56 лет, водитель скорой медицинской помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове», — уточнил он.

В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера
Общество
Фото:podslushano_chepetsk / VK

Водитель госпитализирован в стационар в состоянии средней степени тяжести.

В апреле в Кирово-Чепецке Кировской области возле одного из жилых домов несколько мужчин напали на врача скорой помощи, когда он вышел из подъезда после осмотра пациентов. Полиция уточняла, что злоумышленников было двое, в состоянии алкогольного опьянения они сперва избили водителя скорой, а затем врача, когда он вмешался в конфликт.

Кемеровская область Кузбасс скорая помощь Нападение на скорую
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