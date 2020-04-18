В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера

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В Кирово-Чепецке несколько мужчин совершили нападение на врача скорой помощи, в результате чего медик получил травмы. Об этом сообщает управление СК по Кировской области.

В ведомстве отметили, что нападение произошло накануне, 17 апреля, возле одного из жилых домов. «Врач выходил из подъезда после осмотра людей, когда на него напали мужчины, причинив медику травмы», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили «РИА Новости», что сотрудники полиции ведут розыск двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения избили врача, а также водителя скорой помощи.