МИД Турции сообщил о прогрессе в вопросе параметров перемирия в Ливии

Россия и Турция приблизились к соглашению о параметрах прекращения огня в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Он уточнил, что таким образом обсуждение продвинулось во время последних встреч в Анкаре российской и турецкой делегаций.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления. В результате установилось двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и Временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке фельдмаршала Халифы Хафтара. Конфликт между сторонами обострился весной 2019 года, когда Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, выдвинулась на Триполи.

Саррадж 16 сентября объявил об уходе в отставку. До конца октября он передаст свои полномочия органу исполнительной власти.