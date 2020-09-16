В Госдуме зафиксировали попытки вмешательства в выборы 13 сентября

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки умышленного вмешательства в выборы 13 сентября, когда в стране проходил единый день голосования. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».

«В очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — отметил он.

По словам Пискарева, злоумышленники прибегли к разным способам: массированным вбросам, распространению дезинформации в соцсетях, круглосуточным хакерским атакам на ЦИК. Он указал, что комиссия Госдумы проводила ежедневный сбор и анализ данных подобных случаев.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее говорила, что результаты единого дня голосования свидетельствуют об оживлении политической системы в России. Она отмечала, что в нескольких регионах избирательная кампания была более конкурентна, чем на предыдущих выборах. Пафмилова также указывала, что оценивает выборную кампанию 2020 года как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии.