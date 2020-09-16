Минтранс рассмотрит требование велосипедистам ездить со светоотражателями

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Министерство транспорта России проработает вопрос о введении обязательного использования светоотражающих элементов — фликеров — в ночное время и при плохой видимости для велосипедистов и водителей мопедов. Соответствующие предложения будут проработаны Минтрансом при подготовке изменений в Правила дорожного движения, сообщили РБК в ведомстве.

Пока пункт о наличии светоотражающей экипировки носит рекомендательный характер, и эта необязательность увеличивает количество аварий, считает автор предложения, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Светоотражатели — единственный способ сделать велосипедиста или байкера заметнее на дороге.

Благодаря предустановленным катафотам — световым отражателям, сделанным из цветного стекла, — велосипед или скутер становится лучше виден на дальних дистанциях. Сделать заметнее их водителя также должны помочь накидки и значки со светоотражающими элементами.

В Европе и некоторых странах СНГ наличие фликеров является обязательным, за их отсутствие водителю велосипеда или мопеда положен штраф. В Италии — до €138, в Испании — €91.