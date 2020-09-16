Церковь перекрыла краны в источнике, в котором мужчины помыли ноги

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В Калининграде в часовне иконы Божией Матери «Живоносный Источник», где пятеро мужчин помыли обувь в источнике, перекрыли краны для подачи воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградской епархии РПЦ.

В епархии агентству сообщили, что приняли решение перекрыть на источнике воду после произошедшего накануне инцидента. Там добавили, что теперь воду в источнике можно будет набрать «по большим церковным праздникам».

В комментарии епархии, опубликованном на ее сайте, указано, что там надеются на публичные извинения и покаяния всех участников инцидента.