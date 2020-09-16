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Красноярского чиновника задержали из-за халатности с жильем для сирот

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали главу Ачинского района Евгения Розанчугова по подозрению в халатности при исполнении контрактов по приобретению жилья для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ведомство указывает, что Розанчугов с июня 2020 года игнорировал органы следствия, уклонялся от проведения следственных действий с ним, поэтому его объявили в федеральный розыск. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину на основании ориентировки.

По предварительной версии следствия, Розанчугов в период с 2016 по 2018 год в рамках исполнения муниципальных контрактов по покупке квартир для детей-сирот, не дал указания о проведении обязательной экспертизы на соответствие жилья требованиям технического задания. В СК указывают, что таким образом он нарушил закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«В результате его халатных действий были приобретены восемь квартир на общую сумму более 6,7 млн руб., которые полностью не пригодны для постоянного проживания граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи допросили Розанчугова, он не признал вину. В ближайшее время следствие планирует направить документы в суд для избрания меры пресечения, а также предъявить ему обвинение.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) было предъявлено обвинение предпринимателю, который продал непригодные для жилья квартиры.

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По версии следствия, предприниматель знал о планах администрации по покупке жилья для сирот и заранее приобрел в Ачинском районе нежилое двухэтажное здание за 200 тыс. руб. Здание он перевел из нежилого в жилое и реконструировал в многоквартирный жилой дом, а затем продал администрации Ачинского района восемь квартир, указывает СК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время Ачинский городской суд вынес решение, которое обязывает администрацию расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

Ранее, в Ингушетии предъявили обвинение генеральному директору фирмы «Мрия» за хищение бюджетных средств, предназначенных для детей-сирот. По данным следствия, предприниматель заключил контракты с Министерством образования и науки республики, согласно которым он обязался передать в собственность ведомства благоустроенное жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе исполнения обязательств обвиняемый представил подложные документы по семи квартирам и похитил более 10 млн руб. бюджетных средств. Кроме того, следователи завели уголовные дела на чиновников Министерства образования республики за злоупотребление должностными полномочиями. Дело передано в суд.

Теги: Красноярский край, халатность, дети-сироты, Следственный комитет
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