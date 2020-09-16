Красноярского чиновника задержали из-за халатности с жильем для сирот

Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали главу Ачинского района Евгения Розанчугова по подозрению в халатности при исполнении контрактов по приобретению жилья для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ведомство указывает, что Розанчугов с июня 2020 года игнорировал органы следствия, уклонялся от проведения следственных действий с ним, поэтому его объявили в федеральный розыск. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину на основании ориентировки.

По предварительной версии следствия, Розанчугов в период с 2016 по 2018 год в рамках исполнения муниципальных контрактов по покупке квартир для детей-сирот, не дал указания о проведении обязательной экспертизы на соответствие жилья требованиям технического задания. В СК указывают, что таким образом он нарушил закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«В результате его халатных действий были приобретены восемь квартир на общую сумму более 6,7 млн руб., которые полностью не пригодны для постоянного проживания граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета.