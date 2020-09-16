Венесуэла сбила американский самолет с наркотиками

Военные Венесуэлы сбили американский самолет, используемый для перевозки наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Нестор Ревероль в своем Twitter.

Самолет летел через штат Сулия. На нем перевозили наркотики из Колумбии — «крупнейшего производителя кокаина в мире». Военные обнаружили воздушное судно с помощью радаров.

В начале июля в Венесуэле военные сбили американский самолет, нелегально вошедший в воздушное пространство страны. По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частном самолете марки Hawker 800.