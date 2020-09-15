Жириновский исключил перенос выборов в Госдуму

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Переноса выборов в Госдуму не будет, они состоятся в сентябре 2021 года. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Вы имеете возможность услышать от меня окончательную позицию: все выборы пройдут в срок, и очередные выборы в Госдуму будут в сентябре — третье воскресенье сентября 2021 года», — сказал Жириновский.

Глава ЛДПР сообщил, что лидеры думских фракций могут затронуть эту тему в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как считает политик, президент разделяет их точку зрения о том, что досрочные выборы не нужны.

10 марта лидер ЛДПР перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.