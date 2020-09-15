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Выборы в Госдуму ,  
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Жириновский исключил перенос выборов в Госдуму

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Переноса выборов в Госдуму не будет, они состоятся в сентябре 2021 года. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Вы имеете возможность услышать от меня окончательную позицию: все выборы пройдут в срок, и очередные выборы в Госдуму будут в сентябре — третье воскресенье сентября 2021 года», — сказал Жириновский.

Глава ЛДПР сообщил, что лидеры думских фракций могут затронуть эту тему в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как считает политик, президент разделяет их точку зрения о том, что досрочные выборы не нужны.

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

10 марта лидер ЛДПР перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал тогда Жириновский.

Однако тогда идею не поддержала КПРФ. Геннадий Зюганов на заседании Госдумы еще перед приездом президента высказался против досрочных выборов.

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Теги: Владимир Жириновский, Выборы в Госдуму, перенос
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