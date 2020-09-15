Таможня Белоруссии опровергла сообщения о проверке книги о Гарри Поттере

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Таможня Белоруссии опровергла сообщения СМИ, в которых говорится о проверке ведомством белорусского перевода книги «Гарри Поттер и тайная комната». Об этом сообщает Тut.by.

В таможне изданию пояснили, что не требовали подтвердить отсутствие в книге о Гарри Потере призывов к свержению власти. А также отметили, что никаких изменений в таможенное законодательство в части ввоза печатной продукции не вносилось.

Ранее в издательстве «Янушкевич» заявили Тut.by., что напечатанный тираж книги «Гарри Поттер и тайная комната» задержали на границе при его транспортировке из Литвы в Белоруссию. Как утверждал книгоиздатель, на белорусской границе таможенники потребовали у транспортной компании доказать, что в книге нет призывов к свержению действующей власти.

Позже издательство на своей странице в Facebook опубликовало пост, в котором говорится, что таможня не нашла призывов к свержению власти. Там отметили, что получили от ведомства соответствующее письмо.