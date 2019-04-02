В Польше священники сожгли на костре книги о Гарри Поттере

В Польше священники сожгли на костре книги о Гарри Поттере

В минувшие выходные в Гданьске группа священников (ксендзов) при помощи прислужников возле одного из храмов сожгли на костре несколько книг, по их мнению, противоречащих христианскому учению. Об этом сообщает портал Onet.

По его данным, в костер отправлялись книги о вампирах, волшебниках и оборотнях. Среди сожженных оказались произведение Стефани Майер «Сумерки» и романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Также священники сожгли различные маски и статуэтки, связанные с другими религиями и вероисповеданиями.

Один из участников акции ксендз Ян Кухарский пояснил, что «без духа божьего» понять происходящее сложно. «Человек, который лишен этого духа, не видит, что это вредит, мешает в жизни с богом», — сказал он.​